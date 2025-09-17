Chivas por fin se puso al corriente en cuanto a partidos en el Apertura 2025 tras cumplir con su duelo pendiente contra Tigres, en donde Diego Campillo se convirtió en el héroe del primer tiempo con una intervención precisa que emocionó a moles de aficionados rojiblancos.

En un intento de ataque del conjunto de Tigres, en donde se le mandó un pase filtrado a Sebastián Córdova, el defensor del Guadalajara demostró su experiencia y calidad al llegar preciso y poner el pie para evitar que el atacante felino pudiera rematar.

El zaguero regresó al Guadalajara en calidad de refuerzo tras su aventura en FC Juárez, en donde poco a poco se está consolidando como el titular en el esquema de Gabriel Milito gracias a intervenciones como la que realizó frente a los regiomontanos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.