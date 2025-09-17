El ingreso de Armando González para el segundo tiempo, revolucionó por completo la ofensiva de Chivas en el duelo contra Tigres, por lo que los rojiblancos comenzaron a demostrar su poderío al ataque y obligando a la defensa felina a cometer el error; sin embargo, Nahuel Guzmán se convirtió en el héroe.

El atacante puso en predicamentos en dos ocasiones a la zaga de los universitarios; sin embargo, tras un pase filtrado de Luis Romo, la Hormiga intentó quitárselo de encima elevando la pelota, peor Javier Aquino metió la mano para cortar el avance, por lo que fue sancionado como penalti.

Efraín Álvarez fue el encargado de tomar la responsabilidad y sacó un zapatazo a media altura y al centro; sin embargo, el Patón demostró su experiencia y evitó la caída de su marco ante la mirada incrédula de los aficionados tapatíos.

El 10 del Guadalajara ya había metido un penalti con el Rebaño en la Leagues Cup; sin embargo, en esta ocasión dejó escapar la jugada de peligro más clara para los tapatíos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.