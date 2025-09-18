Chivas no fue capaz de vencer a Nahuel Guzmán durante el partido contra Tigres; sin embargo, ha quedado claro que Gabriel Milito debería considerar a Armando González como el delantero estelar del Rebaño debido a la manera en la que transformó la ofensiva desde que entró al campo.

La Hormiga se convirtió en una fuente interminable de peligro para la portería regiomontana, provocando el penalti, estrellar un balón en el poste y en dos mano a mano, en donde uno fue salvado por el Patón y otro por Jesús Angulo.

Sin embargo, en redes sociales se viralizó un video en el que se aprecia las contrastantes reacciones de Gabriel Milito y Chicharito Hernández tras la primera pifia del canterano rojiblanco, en donde el entrenador se lamentó la falla, mientras que el delantero le dio ánimos al juvenil.

La Hormiga es, por mucho, el mejor delantero que tiene el Guadalajara en este Apertura 2025, no solamente por los cuatro goles que ya presume en el torneo, sino por su capacidad de atacar espacios y generar huecos para sus demás compañeros.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.