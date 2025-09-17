La paciencia de la afición con algunos futbolistas ha llegado a su límite, por lo que siguen manifestándose contra varios elementos por su irregularidad, en donde Gilberto Sepúlveda volvió a ser blanco de críticas sin siquiera arrancar el partido.

El nivel del Tiba ha estado por debajo de lo que los seguidores tapatíos estaban esperando, por lo que suelen recriminarle sus equivocaciones, por lo que previo al duelo contra Tigres se manifestaron en su contra por su titularidad.

Antes del silbatazo inicial, cuando el sonido local dio a conocer las alineaciones, en el momento en que se mencionó en nombre de Gilberto Sepúlveda, los seguidores de inmediato se volcaron en abucheos desde las gradas del Estadio Akron.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.