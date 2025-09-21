Un golpe de realidad. Eso fue lo que recibieron las Chivas de Guadalajara en su encuentro frente a los Diablos Rojos del Toluca, por la Jornada 9 del Apertura 2025. El Rebaño perdió sin atenuantes por 0-3 y sigue fuera de los puestos de clasificación al Play-In. El último campeón fue demasiado para el joven proyecto comandado por Gabriel Milito.

Otra vez errores individuales y los problemas defensivos complicaron al conjunto rojiblanco, que se fue al descanso dos goles por debajo en el marcador. Para peor, también perdió a Fernando González, quien se fue expulsado. La revancha será casi inmediata, el próximo martes frente a Necaxa, nuevamente en el Estadio Akron.

La palabra de Gabriel Milito en conferencia de prensa

Tras la contundente derrota, Gabriel Milito fue autocrítico y aseguró que el crédito ya se acabó para su equipo, pues la caída frente a Toluca fue muy distinta a las caídas anteriores. “No podemos conceder más. Hay que asumir y aceptar la realidad. Quedan ocho partidos por delante, auténticas finales para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida en estos ocho partidos”, manifestó el entrenador argentino.

Raúl Rangel otra vez en la mira

El Rebaño no había jugado mal hasta que llegó un error del portero Raúl Rangel, quien se barrió para llegar a un balón pero finalmente lo dejó servido para Paulinho, que abrió el marcador. A partir de allí Toluca dominó el partido sin mayor dificultad, por lo que el fallo del guardameta, que ya ha tenido otros durante el semestre, fue muy cuestionado en redes sociales.

Alexis Vega, figura total en el Akron

El exdelantero del Guadalajara, Alexis Vega, volvió a demostrar por qué es probablemente hoy el mejor jugador de la Liga MX. La figura de los Diablos se lució con una asistencia para Jesús Gallardo en el segundo gol, además de sentenciar la historia a pura velocidad y explosión en un contraataque. El Gru fue respetuoso en su anotación y post partido habló con altura sobre su relación con la afición rojiblanca.