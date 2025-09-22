Las Chivas de Guadalajara sufrieron un duro revés con su derrota por 0-3 ante Toluca, en el duelo correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX. Sin embargo, habrá revancha rápida este martes, cuando el Rebaño reciba al Necaxa en el Estadio Akron, ante un rival muy especial como Fernando Gago.

Por su parte, el estratega rojiblanco Gabriel Milito fue autocrítico con la situación que atraviesa el equipo y admitió que ya no pueden conceder más errores para meterse en Liguilla. De momento el Guadalajara se ubica en el 13° puesto de la tabla de posiciones, incluso fuera del Play-In.

Érick Gutiérrez no estaría ante Necaxa

Las lesiones han sido un problema para Chivas en este torneo y en conferencia de prensa, Gabriel Milito se refirió a la situación de dos referentes como Érick Gutiérrez y Roberto Alvarado: “Lamentablemente por lesiones no pudieron estar en estos últimos dos partidos. Para el próximo partido Piojo está totalmente descartado, imagino que Guti lo mismo”, expresó, por lo que ninguno estaría en el choque de este martes.

El Femenil sigue subiendo: gran victoria sobre Tijuana

Las dirigidas por Antonio Contreras sumaron su tercer triunfo consecutivo en el Apertura 2025. Chivas derrotó 2-0 a Xolos con goles de Denise Castro y Joseline Montoya, para subir hasta el cuarto escalón de la tabla de posiciones, consolidándose en puestos de Liguilla.

Antonio Briseño dialogó con Alejandro Manzo

Previo al juego entre Chivas y Toluca, el exfutbolista rojiblanco, Antonio Briseño, dialogó en el campo con el directivo Alejandro Manzo. En la charla se notó cordialidad y respeto, por lo que más allá de quedar abierta la puerta para un posible regreso, queda claro que el Pollo se marchó en buenos términos y mantiene una agradable relación con la cúpula dirigencial del Guadalajara.