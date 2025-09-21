Chivas Femenil recuperó la confianza en las últimas semanas y este domingo se llevó un triunfo por 2 a 0 ante Tijuana. En la conferencia de prensa posterior al triunfo, Antonio Contreras señaló a una jugadora que, según él, puede terminar en la Selección Mexicana.

Si Gabriela Valenzuela termina en el Tri, el DT español tendría gran mérito ya que fue él quien la cambió de posición. La jugadora rojiblanca comenzó a jugar de lateral y lo viene haciendo bien. “A ver si todavía Gabi acaba en la selección de lateral. Cuando había gente aquí que me mataba porque Gabi estaba de lateral. Gabi está genial también. Cada día lo está haciendo mejor”, afirmó.

“Cada día puede jugar por fuera o por dentro. Está bien, la hemos sacado simplemente para cuidar, también por los minutos”, aclaró el entrenador español. Además, Contreras se mostró muy contento por el triunfo de su equipo y la racha de buenos resultados.

“Feliz, pero cuando se gana todo es muy fácil. Cuando se pierde, pues bueno, es cuando hay que dar la cara. Y cuando se perdía fue cuando la dimos y la dimos el momento más importante que fue en un clásico porque el equipo no estaba muerto, estaba muy vivo”, agregó el europeo.

Antonio Contreras encontró el rumbo de Chivas Femenil en el Apertura 2025

El director técnico de Chivas Femenil se mostró contento por los buenos resultados. “Ahora viene un poquito de descanso, que las semanas son un poquito más largas y luego toca Mazatlán, no hay que dar nada por hecho, hay que jugar el partido”, comentó sobre el juego donde el Guadalajara es amplio favorito.

“Sobre todo hoy, aparte del resultado estoy muy contento por esas chicas que han llegado, que dan la cara y que aprovechan sus minutos. Algunas no son tan chicas, como es el caso Joseline Montoya, pero que tienen esa calidad y cuando ves que va a golpear ese balón dices: ‘¿Cómo puede entrar?‘ y entra y es un golazo”, afirmó sobre el gran tanto que anotó Montoya.