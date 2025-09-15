Fiel a su estilo, Antonio Contreras dio para hablar con su conferencia de prensa pospartido de Chivas Femenil. Sus actitudes y declaraciones suelen ser grandilocuentes y a veces polémicas, sobre todo después de un Clásico Nacional. En esta oportunidad, llegó a gritar en tono de aliento para su equipo. “¡Arriba las Chivas!“, vociferó.

Cuando su equipo fue eliminado por el Club América en las semifinales del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, el español aseguró que “la capital es rojiblanca“. Ahora, el estratega rememoró aquel momento y se tomó revancha de la prensa y de sus rivales.

“Hace unos meses me senté aquí y se rieron de mí cuando dije que la capital era rojiblanca. Yo creo que lo puedo volver a decir hoy, la capital es rojiblanca. Ayer lo vimos y hoy también. Lo voy a repetir una vez más para todos por si alguien no se ha enterado: la capital es rojiblanca“, manifestó tajante. Luego, se retiró de la sala al grito de “¡arriba las Chivas!“.

“Mis Chivas, siempre con todo el respeto al América, pero mi equipo ha hecho un partidazo. En todo momento fuimos superiores a nivel táctico. Para ser superiores a nivel táctico, las jugadoras tienen que creer en ti y yo tengo la suerte de que el equipo y mi gente creen en mí“, había comenzado su conferencia.

Denise Castro fue la gran figura del triunfo de Chivas Femenil sobre el América

El 0-2 de Chivas Femenil sobre el América llegó gracias a 2 goles de Denise Castro, ambos con asistencia de Carolina Jaramillo. La jugadora de 22 años que llegó en el último mercado fue la gran figura del Clásico Nacional. A los 23 minutos del primer tiempo abrió el marcador con un gran remate desde la medialuna. A los 45+4 puso cifras definitivas con un remate desde el borde del área chica.