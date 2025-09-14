Tras la victoria en el Clásico Nacional del equipo varonil, Chivas Femenil también visita al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes por la jornada 11 del Apertura 2025. Las rojiblancas vienen de derrotar ante León y también quieren quitarse la espina ante las grandes rivales, después de varias eliminaciones.

Las dirigidas por Antonio Contreras llegan ubicadas en el 9° lugar de la tabla de posiciones, fuera de los puestos de Liguilla. América, por su parte, es escolta de Tigres con ocho victorias, un empate y una derrota, aunque no ha podido ganar en sus últimas dos presentaciones.