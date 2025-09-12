Chivas Femenil es un desafío que no cualquier entrenador es capaz de sobrellevar, en donde recientemente se confirmó que un exentrenador rojiblanco y que fue cesado sorpresivamente por Nelly Simón, ha encontrado un nuevo e importante trabajo como seleccionador nacional.

El Guadalajara femenil ha vivido momentos de mucha irregularidad durante los años recientes, en donde el último entrenador que hizo jugar bien al Rebaño e inclusive quedarse a unos minutos de regresarlo a una Final fue el argentino Antonio Spinelli.

El Tano llegó de último minuto antes del arranque del Apertura 2023 tras una polémica decisión de Nelly Simón de despedir a Juan Pablo Alfaro a unos días del debut en el torneo; sin embargo, el sudamericano logró llevar a las tapatías hasta las Semifinales.

La polémica regresó al redil debido a que a dos jornadas de terminar la fase regular del Clausura 2024, la directiva volvió a dar de qué hablar y cesó a Spinelli, fecha desde la cual el entrenador no había vuelto a dirigir hasta el día de hoy.

Este viernes se confirmó que el Tano volverá a los banquillos y será como seleccionador nacional de Perú Femenil, así lo hizo saber la Federación de Futbol de aquel país.

“Buscamos mejorar la competitividad, Perú tiene que hacerse más presente, queremos empezar a construir una identidad de forma de juego”, fueron sus primeras palabras tras recibir el cargo de entrenador nacional.

Antonio Spinelli es presentado como DT de Perú Femenil (CORTESÍA: FEDERACIÓN PERUANA DE FUTBOL)

¿Por qué fue despedido Antonio Spinelli de Chivas Femenil?

La realidad es que el Guadalajara no estaba registrando buenos resultados en el Clausura 2024, en donde las tapatías tenían un saldo de 7 triunfos, 5 empates y 3 derrotas en 15 partidos; sin embargo, diversas versiones aseguraron que todo se debió a una fuerte diferencia entre el Tano y Nelly Simón, versión que no ha sido confirmada por ninguna de las partes.