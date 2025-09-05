Chivas Femenil por fin tuvo un ligero respiro tras reencontrarse con la victoria en su visita al Club León; sin embargo, el equipo volvió a manifestar que tienen dependencia de Alicia Cervantes, quien por enésima ocasión se convirtió en la heroína del Rebaño.

Licha fue la encargada de abrir el marcador en el Bajío gracias a un pase filtrado y un poderoso zapatazo que se incrustó en la portería esmeralda, con lo que la histórica romperredes rojiblanca anotó su sexta diana del Apertura 2025 en 10 partidos disputados en el semestre.

La realidad es que pese a la buena efectividad que presume la Depredadora, la falta de creación de ocasiones de peligro le ha impedido tener una mayor cosecha de anotaciones, manteniéndose alejada de la cima en la tabla de goleo individual, la cual lidera Charlyn Corral con 10 dianas.

Así está la tabla de goleo individual del Apertura 2025