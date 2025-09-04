Chivas Femenil está viviendo uno de sus momentos más turbios en los últimos años debido a los malos resultados que están viviendo en este Apertura 2025 bajo la tutela de Antonio Contreras, quien ha sido el principal blanco de críticas por diversas de sus decisiones que toma partido a partido.

Una de las principales quejas de la afición del Guadalajara es que el timonel español suele mantener en la alineación titular a futbolistas que los seguidores consideran que no están en su mejor nivel futbolístico, en donde habría una jugadora que ya estaría borrada con el europeo.

Celeste Espino, quien inició el torneo como titular bajo los tres postes del chiverío femenil, poco a poco ha sido relegada y hasta olvidada por el estratega del Rebaño, quien le ha dado el voto de confianza a Blanca Félix.

Desde hace varios años, la competencia por la titularidad en la portería del Guadalajara era muy reñida, por lo que diversos entrenadores como Édgar Mejía, Juan Pablo Alfaro, Antonio Spinelli o Joaquín Moreno solían alternar a ambas porteras por el gran nivel que han presumido, pero esa tendencia ha cambiado.

Espino solamente jugó en la jornada 1 y la 4, mientras que los otros ocho compromisos, la portería de la escuadra rojiblanca ha sido resguardada por la histórica Blanca Félix, quien hay que reconocer que también vive un gran momento.

Blanca Félix y Celeste Espino, las porteras de Selección Mexicana

El entrenador de la Selección Mexicana Femenil, Pedro López, ha manifestado su confianza a ambas guardametas de Chivas Femenil, ya que ha mandado a llamar a ambas cancerberas, quienes se estarían peleando el puesto titular en el Tricolor.