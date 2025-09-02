El futbol femenil en México sigue creciendo y ganando adeptos día con día, por lo que poco a poco más y más mujeres se van involucrando en el mundo del balompié, especializándose en diversas áreas tal y como lo está haciendo esta exjugadora de Chivas Femenil que ahora incursiona como directiva.

Brenda Viramontes es una de las pioneras del Circuito Rosa en México, siendo pieza clave para la obtención del título de Liga para el Guadalajara en el Apertura 2017; sin embargo, ha decidido probar fortuna en el balompié, pero ahora desde otra área.

La exdelantera rojiblanca, después de varios años alejada de las canchas, ha decidido regresar al gremio futbolístico, pero ahora como encargada del área deportiva del Puebla Femenil, en donde está ganando experiencia en esa nueva trinchera.

A través de redes sociales, Viramontes suele compartir parte de su rutina en la escuadra de la Franja, en donde está al tanto de las fuerzas básicas de las poblanas, así como del equipo de Liga MX Femenil.

Brenda Viramontes durante un partido de Chivas Femenil en Querétaro (IMAGO 7)

¿Cómo fue la carrera de Brenda Viramontes?

La delantera nacida en Guadalajara, Jalisco el 24 de abril de 1995, se convirtió en futbolista profesional desde el comienzo del Circuito Rosa en el Apertura 2017, semestre en el que conquistó el título de Liga MX con Chivas Femenil.

Salió del Rebaño al término del Apertura 2019 para pasar por las filas de Tigres, León y Querétaro, escuadra con la que terminó contrato al finalizar el Apertura 2021, decidiendo ponerle fin a su carrera en los empastados con 117 partidos jugados, en donde anotó un total de 22 anotaciones en total.