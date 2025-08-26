Chivas Femenil continúa sin convencer en este Apertura 2025 tras sumar un nuevo empate en la fase regular, ahora con Rayadas de Monterrey; sin embargo, las alertas se están encendiendo en el redil por una decisión de Antonio Contreras que provocaría que al Rebaño le quiten tres puntos.

Según el reglamento de competencia de la Liga MX Femenil, en su artículo 22, se explica que todos los clubes están obligados a cumplir con por lo menos mil 260 minutos de menores, en donde en caso de incumplir con esa cifra, el club recibiría una reducción de tres puntos al final del semestre.

Lo preocupante es que el Guadalajara ha llegado prácticamente a la mitad de la fase regular, con ocho jornadas disputadas en donde solamente han sumado 358 minutos, siendo el segundo equipo más rezagado de todo el Circuito Rosa en ese rubro, solo por delante del Toluca.

Lo más preocupante es que el chiverío femenil presume cuatro triunfos, dos empates y dos descalabros en el semestre, por lo que ni con sus jugadoras más experimentadas ha sido capaz de conseguir resultados que lo coloquen entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.

¿Cuántos minutos deberá cumplir Chivas Femenil para evitar el castigo de la Liga MX?

Según el reglamento, el Guadalajara Femenil deberá cumplir con 902 minutos en lo que resta del campeonato con jugadoras que hayan nacido entre el 1 de enero del 2005 y el 31 de diciembre del 2010.

¿Cuáles son las jugadoras que han sumado minutos a la regla de menores?

Antonio Contreras no le ha dado el voto de confianza a las canteranas del Guadalajara, por lo que la participación de las juveniles han sido cada vez más esporádicas, por lo que solamente Ivonne López, Dana Sandoval y Amalia López han sumado minutos en esa regla.