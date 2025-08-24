El deporte tiene muchas disciplinas que suelen conquistar a millones de personas para desempeñarlos a lo largo de sus vidas, en donde es cierto que el futbol es uno de los más famosos; sin embargo, hay otros que suelen cautivar a más personas tal y como sucedió con esta exjugadora de Chivas Femenil que estaría experimentando en el boxeo.

Samara Alcalá es oriunda de Guadalajara, Jalisco, y logró cumplir su sueño de desempeñarse en el mundo del balompié profesional en la Liga MX, llevando todo su proceso formativo en el Rebaño, aunque debutó en el Circuito Rosa con el Atlas en el Apertura 2017.

Sin embargo, se le abrieron las puertas del Rebaño de cara al Clausura 2019 y hasta el Apertura 2020, cuando decidió ponerle pausa a su carrera para probar fortuna en el reality show de Exatlón.

Alcalá regresó a las canchas para el Apertura 2021 pero lo hizo con el conjunto del Puebla, en donde militó un año, por lo que desde el Clausura 2022 se alejó de las canchas a nivel profesional.

Sin embargo, Samara Alcalá sigue ligada al mundo del deporte, adoptando una vida en el que desempeña varias disciplinas, en donde el boxeo sería una de las que le llamaría la atención y en la que debutaría el próximo 19 de septiembre, aunque no de manera profesional.

La exjugadora del Guadalajara reveló que se está preparando para protagonizar una pelea de exhibición como parte del quinto aniversario del gimnasio en el que entrena.

Instagram: Samara Alcalá

Instagram: Samara Alcalá

Instagram: Samara Alcalá

¿Samara Alcalá dejó de jugar futbol?

La realidad es que la exmediocampista de Chivas Femenil se mantiene jugando, aunque a nivel amateur, ya que estaría participando en la Copa Jalisco, en donde cada municipio tiene su equipo que lo representa, en donde están otras exfutbolistas rojiblancas como Tania Morales o Arlett Tovar.