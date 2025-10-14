Chivas Femenil volvió a ser víctima de la irregularidad el pasado fin de semana al rescatar un empate sorpresivo frente al Puebla en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, además de lo futbolístico, hay otro problema en la mente del entrenador Antonio Contreras.

Tal y como se ha venido reportando desde hace varias semanas, el Guadalajara está sacando la calculadora semana a semana para poder cumplir con la regla de menores, en donde la Liga MX Femenil obliga a los clubes a utilizar por lo menos durante mil 260 minutos en el torneo a futbolistas menores a 20 años.

Tras el compromiso contra La Franja, el chiverío femenil ya tiene en su cuenta 995 minutos, por lo que le resta sumar 265 minutos repartidos en los próximos dos cotejos que le restan en el Apertura 2025 en donde se enfrentará al Pachuca y posteriormente al Necaxa.

A lo largo de este semestre, Antonio Contreras solamente ha recurrido a cuatro futbolistas para ir cumpliendo minutos para esta regla, ya que los ha repartido con Ivonne González, Dana Sandoval, Amalia López y sobre todo, Valeria Alvarado.

Selección Mexicana, la heroína de Contreras en Chivas Femenil

Chivas Femenil está sumando más minutos de los esperados en las semanas recientes gracias a que su canterana de 17 años, Valeria Alvarado, se encuentra concentrada con el Tricolor que participará en el Mundial Sub 17.

Sin embargo, debido a que la concentración se ha ido alargando, la Liga MX le suma 90 minutos a cada club debido a que no pueden hacer uso de esas jugadoras, regla que ha beneficiado a las rojiblancas.