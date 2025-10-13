Este fin de semana no hubo acción en la Liga MX debido a que se llevó adelante una nueva fecha FIFA, por lo que Chivas decidió llevar adelante el amistoso frente a América en Estados Unidos. De todas maneras, en las fuerzas básicas hubo acción, salvo en la Sub-21 y Sub-19, por lo que repasamos resultados y estadísticas en la tabla de posiciones en un fin de semana grandioso para los chavos rojiblancos.

Chivas Femenil Sub-19 3-0 Tijuana

En las instalaciones de Verde Valle Chivas Femenil logró imponerse con una goleada gracias a las anotaciones de Cynthia González, María Pérez y Merce Miguel. Actualmente las dirigidas por Faustino Torres son segundas en el Grupo 2 del Apertura 2025 con 18 puntos. Por otro lado, en la tabla de goleo Cinthia Cabrera se mantiene sexta con seis goles en el campeonato.

Chivas Femenil goleó a Tijuana. (Foto: IMAGO7)

Chivas Sub-17 2-0 Tijuana

En la Perla Tapatía, el Guadalajara dirigido por Alberto Ascencio se impuso por 2-0 ante Tijuana, gracias a las anotaciones de Edgar Vargas y Jesús Mendoza, y es cuarto en el Grupo 2 con 18 puntos. Por otro lado, en la tabla de goleo Vargas, goleador del equipo rojiblanco, es 18° con cuatro goles.

Chivas Sub-15 3-1 Tijuana

Por último, las Chivas que dirige Alexis Coyote es líder del Grupo 2 con 30 puntos. Este dominio del Guadalajara en la categoría se mantiene luego de haber superado a Xolos por 3-1 gracias a un doblete de Dilan Padilla y una anotación de Marcelo Villareal. Por otro lado, en la tabla de goleo Dilan Padilla es quinto con seis goles.

¿Cuándo volverán a jugar las fuerzas básicas de Chivas?

El próximo fin de semana la cantera de Chivas volverá a ver acción en el Apertura 2025 de la Liga MX. Por la jornada 13 la Sub-21 y Sub-19 enfrentarán a Mazatlán en Verde Valle, mientras que el Guadalajara Femenil Sub-19, la Sub-17 y la Sub-15 viajarán a enfrentar a Atlético de San Luis por la jornada 15.