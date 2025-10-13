El sabado pasado, el Club Deportivo Guadalajara se enfrentó en Estados Unidos al Club América, en una edición más del Clásico Nacional, aprovechando la Fecha FIFA de octubre, con la finalidad de no perder ritmo de cara al cierre de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, donde los pupilos de Gabriel Milito buscarán meterse directo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Uno de los grandes protagonistas del Clásico Nacional amistoso fue Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien apenas al minuto 2 del encuentro abrió el marcador, por lo que se dijo agradecido con Gabriel Milito por confiar en él para este compromiso, aunque al final terminó en empate a un tanto.

Al finalizar el cotejo en el Estadio State Farm, uno de los jugadores más buscados fue el exjugador del Manchester United, Real Madrid, entre otros, y aprovechó las cámaras y los micrófonos para mandar un contundente mensaje.

“En esta institución no hay partidos amistosos, siempre queremos dar lo mejor, como pudiste ver el estadio estaba lleno, obivimente con el equipo que jugamos tiene mucha afición, pero se vio todo el estadio rojiblanco, entonces contentos por el esfuerzo, lamentablemente no pudimos ganar y en lo personal siempre un gol genera mucha confianza”, comentó.

¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas en el Torneo Apertura 2025?

Después del parón por la Fecha FIFA de octubre, el Club Deportivo Guadalajara comenzará a preparar el partido ante Mazatlán FC, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, a disputarse en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.