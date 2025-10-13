En plena Fecha FIFA de octubre, se dio a conocer que un jugador que pretende desde hace tiempo el Club Deportivo Guadalajara renovó su contrato con su equipo y eso lo aleja más de Verde Valle, cuando se pensó que había esperanzas de convencerlo en diciembre próximo.

Fue Gibrán Araige, reportero de TUDN, quien reveló que Erik Lira, exjugador de los Pumas, acababa de renovar su contrato con Cruz Azul, aunque no mencionó bajo qué terminós, pero es probable que cuenta con una cláusula de salida muy baja para el Viejo Continente.

“En plena concentración de la Selección Mexicana le llegó una gran noticia a Erik Lira. Ya quedó su renovación con Cruz Azul. Su contrato será hasta el 2029. Gran gestión por parte de Víctor Velázquez y StayPro, la agencia de Lira”, escribió el comunicador.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el Club Deportivo Guadalajara muestra interés por el mediocampista mexicano, pero ahora la situación se complicó tras renovar su contrato. Y se

¿Cuándo vuelven a jugar las Chivas?

Después del parón por la Fecha FIFA de octubre,el partido ante Mazatlán FC, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, a disputarse el Estadio Akron, iniciará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.