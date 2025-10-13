Este martes 14 de octubre, la Selección Mexicana se enfrentará a su similiar de Ecuador, dentro de la Fecha FIFA de octubre, con la finalidad de seguirse preparando para la Copa del Mundo del próximo año.

Para este compromiso amistoso, Javier Aguirre, entrenador de TRI, adelantó en rueda de prensa que hará varios cambios, y uno de ellos sería en la portería ante los desafortunados errores de Luis Ángel Malagón.

“Es difícil, salvo el portero que es especialista, en los demás puedes hacer muchas cosas, puedes poner tres, cuatro volantes, pero sólo hay uno y le hemos dado la vuelta a esa posición. Defensas, puedes jugar con cuatro o cinco, o reforzando laterales. Centros delanteros especialistas, puedes jugar con dos o tres, con uno. Salvo el portero los demás son jugadores de campo, sí hemos probado a seis o siete y todavía no lo tengo claro”, reconoció el ‘Vasco’.

Cabe mencionar que el último compromiso del TRI, Luis Ángel Malagón recibió cuatro tantos por parte de la Selección de Colombia, así que Javier Aguirre aceptó que es una posición compleja y que le sigue generando dudas, así que se le abre las puertas a Raúl ‘Tala’ Rangel.

¿Cuándo es el partido entre México y Ecuador?

El partido de la Selección Mexicana ante su similar de Ecuador, correspondiente a la Fecha FIFA de octubre de cara al Mundial de 2026, se llevará acabo este martes 14 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN, ViX, Canal 5 y Azteca Deportes.