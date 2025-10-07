Chivas viene de superar a Pumas con un Armando González que fue clave nuevamente debido a que anotó el empate parcial en CU. Tras lo sucedido en Ciudad de México, Luis García, analista de TV Azteca, criticó duramente a Javier Aguirre por no tener en cuenta a la Hormiga para el amistoso frente a Colombia y Ecuador.

No hay dudas de que el Guadalajara encontró con Gabriel Milito respuestas que buscaba Amaury Vergara en las fuerzas básicas. Con la premisa de que jugaran aquellos jugadores que estén preparados técnica, física y mentalmente, el entrenador argentino ha comenzado a consolidar a diferentes baluartes de la cantera rojiblanca.

Uno de ellos es Santiago Sandoval quien se ganó un lugar en la alineación titular de Chivas en cada uno de los partidos. Otro de ellos es Armando González que es el goleador del equipo con seis tantos y es uno de los dos mejores mexicanos de la tabla de goleo junto a Ángel Sepúlveda, futbolista de Cruz Azul.

Armando González anotó el gol del empate ante Pumas. (Foto: IMAGO7)

Tras lo sucedido contra Pumas, Luis García criticó a Javier Aguirre por no tenerlo en cuenta en la Selección Mexicana para los duelos ante Colombia y Ecuador. “En este momento Raúl Jiménez ya se recuperó de una lesión que tuvo, pero no hubo un segundo nueve porque a Berterame Aguirre lo utiliza por fuera. Vienen Quiñones, viene Huerta y era la posibilidad de decir ‘¿Cómo está Armando González? Te voy a empezar a generar estas situaciones, estos conocimientos de lo que significa la selección absoluta’ porque es un hecho que Santiago Giménez va a jugar los dos partidos de titular”, expresó el analista de TV Azteca en su canal de YouTube.

Y agregó: “Era la gran oportunidad para darle minutos a Armando González. No digo que está para ser el 9 de la Selección Nacional, pero lo cierto es que ya se hizo del 9 titular de Chivas que no es un tema menor. Ser el 9, y más ser mexicano, hablo de América, de Cruz Azul, de Toluca, de Tigres y de Monterrey, ciertos equipos que tienen obligación con el gol permanente no es un tema sencillo. Obviamente Armando González tiene ventaja porque son todos mexicanos, pero para hacerse del 9 titular de Chivas se necesitan cositas. Y este tipo tiene cositas, tiene cositas sumamente agradables y se pasó la oportunidad de darle lugar en la Selección Mexicana”.

Armando González dejó mensaje a Javier Aguirre

Tras anotarle a Pumas, Armando González dejó mensaje a Javier Aguirre al marcar que quiere jugar el Mundial 2026. “¿Jugar el Mundial? Sí, claro. Si hago las cosas bien, primero Dios me van a tomar en cuenta. Debo enfocarme en lo que me toca con Chivas y, si sigo por el mismo camino, se me dará”, expresó el canterano rojiblanco según lo informado por Diario Récord.