En CU Chivas logró una importante victoria luego de haber superado por 2-1 a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. Daniel Aguirre fue clave con su victoria, pero de lo que nadie habla fue de la insólita reacción que tomó Efraín Juárez quien decidió irse del palco al considerar que el partido ya estaba perdido.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado necesitaba volver a sumar de tres, no solo para no perder pisada por los puestos de clasificación directa, sino que también para afianzarse en la zona de Play-in. A su vez, superar a los Universitarios fue clave para alejarse de rivales directos como Atlas, León y Mazatlán.

De todas maneras, Chivas tuvo que batallar para quedarse con los tres puntos frente a Pumas debido a que comenzó perdiendo y sobre el final apareció Daniel Aguirre para poner el 2-1 final. En una contra letal, comandada por Bryan González, el mediocampista apareció solo entre dos defensas para anotar.

Daniel Aguirre anotó el segundo de Chivas ante Pumas. (Foto: IMAGO7)

De lo que poco se habla es de la insólita reacción que tuvo Efraín Juárez ni bien llegó el segundo gol del Guadalajara. El entrenador Universitario se levantó de su asiento en el palco y se fue, dando por hecho que el partido estaba eliminado. No hay que olvidarse que minutos más tarde llegó el polémico penal que Angulo estrelló el balón en el travesaño.

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2025?

Tras la victoria de Chivas ante Pumas el conjunto rojiblanco se afianzó en la zona de Play-in debido a que es noveno con 17 puntos, a cuatro de los Universitarios y Atlas, y a cinco de León. Por otro lado, el equipo de Gabriel Milito está a solo tres unidades de Pachuca, séptimo y rival en la jornada 16, y Tijuana, sexto en la fase regular.