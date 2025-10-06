Chivas atraviesa su mejor momento en el Apertura 2025 de la Liga MX bajo el mando de Gabriel Milito. El Rebaño Sagrado logró su tercera victoria consecutiva tras derrotar por 2-1 a Pumas en Ciudad Universitaria, resultado que lo impulsa en la recta final del campeonato y lo coloca de lleno en la pelea por la clasificación directa a la Liguilla.

En conferencia de prensa, al ser consultado sobre para qué estaban sus Chivas, Milito fue contundente: “Para el siguiente partido. Nosotros iremos partido a partido. Cada encuentro seguirá siendo una final -afirmó-. Nuestro objetivo es crecer como equipo y jugar el siguiente partido de la misma forma que venimos compitiendo, con la firme convicción de volver a ganar”.

El argentino también valoró el esfuerzo de sus dirigidos: “Muy, muy contento, sobre todo por los jugadores. Del primer partido hasta acá, ahora pudimos encadenar tres triunfos. El comportamiento del equipo y el deseo de cada uno de los jugadores, siempre fue dar el máximo por lo que proponemos, dar el máximo por el club. Sé el esfuerzo que hacen y sé lo que sufren cuando nos toca perder”, reflexionó.

Sobre lo mostrado en CU, Milito reconoció el carácter del equipo para revertir un inicio adverso. “El segundo tiempo, iniciar con un gol en contra no era fácil, pero el equipo se mantuvo. Tuvimos la capacidad y la reacción para primero empatar y después, con mucha decisión, meter el segundo gol”, resaltó.

El punto de inflexión de Chivas según Milito

Por último, el estratega rojiblanco hizo hincapié en el progreso defensivo que ha mostrado su equipo en las últimas semanas. “Nuestro comportamiento siempre estuvo en la intensidad, en presionar y neutralizar a los rivales. Sentíamos que teníamos que fortalecernos defensivamente un poco más, lo hemos trabajado y lo hemos corregido. Lo que buscamos ahora es mantener ese nivel futbolístico con la pelota y seguir evolucionando como equipo”, concluyó.