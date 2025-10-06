El Club Deportivo Guadalajara viene de conseguir una importante victoria ante Pumas en la Fecha 12 del Torneo Apertura 2025, así que gracias a este resultado se han metido en la pelea por los primeros puestos de la tabla general. Sin embargo, se deben de esforzar más para cumplir el primer objetivo que es clasificar, de modo que tienen que aprovechar el parón por la Fecha FIFA para pulir algunos detalles.

Y es que se viene la recta final de la Fase Regular de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca. Quedan cinco compromisos, los cuales todos serán complicados, pues la mayoría de esos rivales también se están jugando su pase a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

¿Qué partidos le faltan a Chivas por jugar en el Torneo Apertura 2025?

En la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, a los pupilos de Gabriel Milito les toca enfrentar a Mazatlán FC en la cancha del Estadio Akron. Y si bien, apenas tienen 11 unidades, todavía tienen chance de meterse al Play In. Cabe mencionar que dicho cotejo se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre, a las 19:07 horas.

Mientras tanto, en la Fecha 14 se verán las caras con los Gallos Blancos del Querétaro, quienes pasan por la misma situación que Mazatlán FC, por lo que se espera el miércoles 22 de octubre en el Estadio La Corregidora un duelo cerrado, el cual está programado a iniciar a las 19:00 horas.

En la Jornada 15 se celebrará el Clásico Tapatío. Los ‘Rojinegros’ también buscan meterse a la Liguilla y no será nada sencillo vencerlos. El partido será el 25 de octubre en el Estadio Akron, a las 21:07 horas.

El penúltimo compromiso de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 será contra los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo, el domingo 2 de noviembre a las 19:00 horas. En estos momentos, los hidalguenses están dos escalones arriba y buscarán en esta recta final la clasificación.

Finalmente, el Club Deportivo Guadalajara cerrará la Fase Regular con una de las mejores plantillas del futbol mexicano: Rayados de Monterrey. Este encuentro se celebrará el sábado 8 de noviembre en el Estadio Akron, a las 17:07 horas.