Ayer se terminó una nueva jornada del Apertura 2025 en la que Chivas se destacó con una agónica victoria ante Pumas por 2-1. El próximo fin de semana no habrá Liga MX porque se juega una fecha FIFA, por lo que repasamos cómo y dónde ver EN VIVO a Luis Romo y Raúl Rangel en el amistoso de México ante Colombia.

El Tri de Javier Aguirre tiene la ardua tarea para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo 2026 en la que el conjunto nacional será anfitrión. Es por este motivo que el Vasco, junto a Rafael Márquez, está obligado a formar el mejor equipo posible que la materia prima del país de para realizar una gran performance y volver a llegar a Cuartos de Final, y no solo al quinto partido como quieren hacernos ver.

Para los próximos dos amistosos de la Selección de México, el entrenador nacional decidió llevar adelante una convocatoria que solamente cuenta con la presencia de Raúl Rangel y Luis Romo. Sin embargo, nombres destacados como Diego Campillo, Bryan González, Efraín Álvarez y Armando González no fueron considerados.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Colombia por el amistoso internacional?

La Selección Nacional de México enfrentará a Colombia en el primero de los dos amistosos que tendrá de esta fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en AT&T Stadium de Arlington de Texas, Estados Unidos, a las 19:30 del Centro de México el próximo sábado 11 de octubre.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Colombia por el amistoso internacional?

Al igual que otros amistosos, el encuentro de México ante Colombia podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium, y por TV Azteca en el Canal 7. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores del Guadalajara.