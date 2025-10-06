El presidente del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara, estaría dispuesto a soltar los billetes en invierno próximo por un jugador que vienen buscando desde hace un tiempo y Gabriel Milito sería el más feliz, pues encajaría a la perfección en su esquema.

Se trata de Orbelín Pineda, quien estuvo en el equipo de 2016 a 2018, siendo pieza importante en los títulos conseguidos bajo el mando de Matías Almeyda, los cuales fueron cuatro: la Supercopa MX en 2016, el campeonato de Liga MX en 2017, la Copa MX en ese mismo año y la Concachampions en 2018, por eso es querido por la afición ‘Rojiblanca’.

De acuerdo con diversos reportes, el ‘Maguito’, actual elemento del AEK Atenas, sería el principal objetivo de la dirigencia de Verde Valle de cara al Torneo Clausura 2025, con la finalidad de darle validez al proyecto del director deportivo, Javier Mier, por lo que el mandamás del Rebaño Sagrado ahora sí estaría dispuesto a sacar la cartera.

¿Cuánto pediría el AEK Atenas por Orbelín Pineda?

Si bien se acerca el Mundial de 2026, Orbelín Pineda no vería con malos ojos regresar al futbol mexicano con el equipo donde fue feliz. Además de que en el Club Deportivo Guadalajara tendría la actividad suficiente para llegar en forma a la próxima fiesta de futbol y qué mejor de la mano de Gabriel Milito, quien está haciendo jugar como nunca a esta escuadra.

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual del guerrerense es de 7 millones de euros, equivalente a poco más de 150 millones de pesos mexicanos, así que más o menos estaría pidiendo el AEK Atenas por él.