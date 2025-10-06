El accionar del Club Deportivo Guadalajara en el partido ante Pumas sorprendió a todos, incluso a uno de los consentidos de Televisa. Hablamos de Andrés Vaca, pues en redes sociales llenó de elogios al equipo de Gabriel Milito.

El narrador estelar de TUDN destacó el gran trabajo del estratega argentino, así como el funcionamiento que mostró en la cancha del Estadio Olímpico Universitario a pesar de las bajas que tiene como la de Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

“Qué trabajo tan bueno de Milito en Chivas. Con un cuadro tocadísimo ha sacado 3 victorias seguidas. Tremendo entrenador, acompañado de un equipo que se la raja por él y la institución. Guadalajara está vivo”, escribió en X Andrés Vaca.

Crédito: X @Andres_Vaca

Y es que con esta importante victoria ante los pupilos de Efraín Álvarez, nuestras Chivas se metieron de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla general del Torneo Apertura 2025 a falta de disputarse cinco fechas, es decir, 15 puntos.

¿En qué lugar se ubica Chivas en el Torneo Apertura 2025?

Cabe mencionar que después de jugarse 12 jornadas de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, el Club Deportivo Guadalajara se encuentra ubicado en la novena posición de la tabla general con 17 unidades, con un balance de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.