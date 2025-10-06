Ayer por la noche Chivas logró quedarse con una victoria épica contra Pumas luego de ganar por 2-1 por la jornada 12 del Apertura 2025. Tras lo sucedido en el Estadio Olímpico Universitario, la reacción de prensa especializada de México fue para destacar el juego del Guadalajara y cómo le quisieron robar con ese insólito penal marcado.

Para el Guadalajara era crucial quedarse con los tres puntos para comenzar a despegarse de León y Atlas debido a que son rivales directos a quedarse con uno de los lugares de Play-in. A su vez, ganarle a los Universitarios de visitante también era importante porque eleva la moral de los jugadores y reafirma el camino que se ha tomado en los últimos dos partidos.

Ayer ante Pumas, Chivas repitió errores que vivió en el baño inicio del campeonato, pero demostró la calidad y nivel que tiene hoy su plantilla. Armando González anotó un golazo de cabeza tras gran centro de Efraín Álvarez, mientras Bryan González asistió de la mejor manera a Daniel Aguirre para el 2-1 final. Tras el partido la reacción de la prensa especializada fue destacar el trabajo de Gabriel Milito y como quisieron robarle con un penal inexistente.

“Mal día para los detractores de Milito. Las Chivas progresan. Lentas, pero seguras”, expresó Javier Alarcón. Mientras que David Faitelson escribió: “Le están “robando” a Chivas tres puntos…”. Por su parte, Álvaro Morales señaló que “No puedo felicitar a Chivas por ganarle a un equipo tan malito como pumas… Y eso que pronostiqué su triunfo”. Por su parte, José Ramón Fernández, reconocido seguidor de los Universitarios, expresó: “Tristemente Pumas dejó ir el empate en casa.”

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2025?

Tras la victoria de Chivas ante Pumas el conjunto rojiblanco se afianzó en la zona de Play-in debido a que es noveno con 17 puntos, a cuatro de los Universitarios y Atlas, y a cinco de León. Por otro lado, el equipo de Gabriel Milito está a solo tres unidades de Pachuca, séptimo y rival en la jornada 16, y Tijuana, sexto en la fase regular.