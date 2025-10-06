Chivas logró quedarse con una importante victoria luego de superar por 2-1 a Pumas por la jornada 12 del Apertura 2025. Para lograr esta importante victoria Daniel Aguirre fue clave debido a que anotó el segundo gol del Guadalajara, jugador que tan solo costó un cuarto de millón de dólares.

A lo largo de los últimos años la directiva rojiblanca se ha destacado de la mejor manera por realizar fichajes que Fernando Gago y Óscar García Junyent no utilizaban. Con la llegada de Gabriel Milito se abrió un panorama que nadie imaginaba debido a que Omar Govea pasó de ser un suplente más a titular indiscutido.

Al exjugador de Rayados de Monterrey, hay que sumar a Daniel Aguirre quien tuvo su debut un año después de su llegada de la mano de este entrenador argentino. A su vez, ayer no solo volvió a tener acción tras recuperarse de su lesión, sino que además anotó el gol de la victoria frente a Pumas a minutos del final.

Daniel Aguirre anotó el gol de la victoria frente Pumas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto vuelve a surgir sobre el costo de mercado del exjugador de Los Angeles Galaxy. Ayer César Huerta recordó en su canal de Youtube que valió tan solo 250 mil dólares, mientras que José Castillo, quien no ha parado de rendir desde que llegó, valió más de dos millones de dólares.

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2025?

Tras la victoria de Chivas ante Pumas el conjunto rojiblanco se afianzó en la zona de Play-in debido a que es noveno con 17 puntos, a cuatro de los Universitarios y Atlas, y a cinco de León. Por otro lado, el equipo de Gabriel Milito está a solo tres unidades de Pachuca, séptimo y rival en la jornada 16, y Tijuana, sexto en la fase regular.