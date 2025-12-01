Chicharito Hernández regresó como el salvador de Chivas y se va como el villano que condenó a un equipo que logró identificar a la afición rojiblanca. Tras lo vivido en el Estadio Olímpico Universitario el Guadalajara David Faitelson sentenció al máximo goleador de la Selección Mexicana al argumentar que hay que saber cuándo retirarse.

El segundo semestre para el atacante rojiblanco comenzó con mucha polémica debido a que llegó tarde a la pretemporada por querer hacerse la vasectomía. Tiempo después llegaron sus comentarios machistas sobre el rol que debe tener la mujer en la sociedad, motivo que llevó a una dura respuesta de la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Cuando parecía ser borrado, Chicharito Hernández se ganó un lugar en Chivas como suplente de Armando González. Ayer ingresó en el segundo tiempo, no marcó la diferencia, en la jugada de penal no puede controlar el balón que pierde Santiago Sandoval y luego realiza una ejecución horrible para el 3-2 del Guadalajara.

Tras el partido David Fateilson apareció en redes sociales como de costumbre y liquidó a Javier Hernández. “Moraleja: Hay que saber irse…”, expresó el periodista de TUDN en su cuenta de X con una fotografía del máximo goleador de la Selección Mexicana.

Así reaccionó Chicharito Hernández consumada la eliminación de Chivas

De lo que poco se habla es de la reacción de Chicharito Hernández luego de que se consumara la eliminación de Chivas ante Cruz Azul. El atacante rojiblanco no sabía qué hacer ni qué decir, por lo que solo se despidió pidiendo disculpas porque entendió que él era el principal responsable del fracaso rojiblanco.