El lunes pasado, el dueño del Club Deportivo Guadalajara, Amaury Vergara, estuvo en Verde Valle para apoyar a sus jugadores de cara a la serie de Cuartos de Final ante Cruz Azul.

No obstante, no solo fue a eso, sino también para entregarle un regalo a Armando “Hormiga” González luego de obtener el título de goleo del Torneo Apertura 2025 junto con Paulinho y Joao Pedro, elementos de Toluca y Atlético de San Luis, respectivamente.

“Ya teníamos un tiempo sin tener campeón de goleo en Chivas, y quiero compartir con ustedes un reconocimiento que le quiero hacer a “Hormiga”, aquí, con ustedes. Te lo busqué por todo Tokio”.

El mandamás del Club Deportivo Guadalajara le entegó una figura de colección de la serie preferedia del atacante mexicano: “Blue Lock”, con el personaje favorito de Armando González: Rin Itoshi, a lo que el joven futbolista se dijo agradecido.

“Agradecido con ustedes por todo lo que hacen por mí día con día. A mí me tocó meter los goles, pero todas las jugadas se construyen en equipo. Yo solo tuve que empujarlas. De verdad, muchas gracias por todo lo que hacen por mí, por quedarse conmigo, por corregirme y ayudarme a crecer. Estoy muy feliz y profundamente agradecido con ustedes”, comentó.

David Faitelson se burla del regalo de Amaury Vergara a la “Hormiga” González

David Faitelson citó la publicación de su excompañero de ESPN, Adal Franco, con el peculiar estilo que lo caracteriza: “¿Un detalle del Waldos o de la “One Dollar Store’? Mejor le hubiera regalado un auto… ¿O no, Adal?”.

Cabe mencionar que luego de que Chivas compartieron el video donde Amaury Vergara le da su regalo a la “Hormiga” González, varios aficionados investigaron el precio de la figura y no supera los 800 pesos mexicanos, lo que provocó más burlas al detalle del patrón.