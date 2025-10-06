El próximo fin de semana no habrá acción en la Liga MX debido a que se jugará una nueva fecha FIFA en la que México enfrentará a Colombia el próximo sábado. Tras la convocatoria del Tri, Armando González le dejó un mensaje a Javier Aguirre luego de marcarle a Pumas para dejar claro que le gustaría estar en el Mundial 2026.

La Hormiga González comenzó como suplente de la mano de Gabriel Milito y a base de goles le quitó el lugar a Alan Pulido. Actualmente el canterano rojiblanco cuenta con seis goles y es, junto a Ángel Sepúlveda, el mexicano mejor posicionado en la tabla de goleo que es liderada por Paulinho, futbolista de Toluca.

Ayer frente a Pumas volvió a demostrar que vive un gran momento debido a que anotó un golazo a Kaylor Navas para el 1-1 parcial. Tras el partido, Armando González, quien no fue convocado a la Selección Mexicana ante la lesión de Raúl Jiménez, dejó claro que quiere estar en el próximo mundial.

Armando González vive un gran momento en Chivas.

“¿Jugar el Mundial? Sí, claro. Si hago las cosas bien, primero Dios me van a tomar en cuenta. Debo enfocarme en lo que me toca con Chivas y, si sigo por el mismo camino, se me dará”, expresó el canterano rojiblanco según lo informado por Diario Récord.

Gabriel Milito habló sobre Armando González

Tras la victoria frente a Pumas, Gabriel Milito fue consultado sobre la ausencia de Armando González en la convocatoria de la Selección Mexicana. “Sobre ese tipo de situaciones no debo tener ninguna opinión. Sí puedo opinar sobre él y lo que nos da a nosotros: es un chico joven con un margen de crecimiento muy, muy grande. Debe mejorar en aspectos que para un centrodelantero son muy importantes”, expresó.