Las Chivas de Guadalajara se llevaron una importantísima victoria en su visita a Ciudad Universitaria. El Rebaño Sagrado derrotó por 2-1 a Pumas y alcanzó así su tercer triunfo consecutivo en el Apertura 2025, señal de que Gabriel Milito parece haber encontrado el rumbo tras un complicado inicio de su gestión al frente del equipo.

Aunque en un principio los resultados fueron adversos, el entrenador argentino mostró siempre su confianza por la manera en que sus dirigidos se esforzaban dentro del campo, mereciendo mejor suerte en varios encuentros. Esta racha positiva en la Liga MX le da confianza al Guadalajara, que ya sueña con meterse directo en la Liguilla.

El triunfo ante un rival histórico como Pumas, fuera de casa, fue celebrado de gran manera por Milito, quien se fundió en un gran abrazo con su cuerpo técnico luego del agónico gol de Daniel Aguirre para darle la ventaja al Rebaño. Siempre muy mesurado, el estratega esta vez se dejó llevar y gritó con el alma el segundo tanto de su equipo, apretando bien fuerte los puños.

Incluso, en una imagen que ya no se vio en la trasmisión del encuentro, Milito también se retiró eufórico del campo de juego del Estadio Olímpico Universitario: mirando hacia las gradas y agitando varias veces los brazos para mostrar su orgullo por la remontada de sus dirigidos ante otro grande del futbol mexicano.

Milito piensa en el siguiente partido de Chivas

En conferencia de prensa, el entrenador rojiblanco fue consultado sobre para qué estaba su equipo en este Apertura 2025 de la Liga MX: “Para el siguiente partido. Nosotros iremos partido a partido. Cada encuentro seguirá siendo una final -afirmó-. Nuestro objetivo es crecer como equipo y jugar el siguiente partido de la misma forma que venimos compitiendo, con la firme convicción de volver a ganar”, respondió Gabriel Milito.