A menos de un año de que se lleve a cabo el Mundial de 2026, todavía el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, no tiene claro quiénes serán sus tres porteros, pero espera que todos los que han sido llamados sigan cumpliendo con las exigencias.

“Que las paren, no nos metan gol. Tercer portero, estamos llamando a varios en ese puesto, cierto que Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, vienen con más frecuencia. Hoy en día no tendría certeza de los tres que están en mi cabeza, no quiero que se relaje nadie, pueden cometer errores porque es parte del equipo, en sus clubes, malas salidas, no me detengo en eso, me gusta que el portero me de confianza seguridad y la transmita, en esos veintitantos lugares de cara al mundial, hay población de 7 a 8 porteros , me congratula. El objetivo es que transmita seguridad y confianza, llevamos 20 partidos y 12 portería a cero, mérito del portero”.

Cabe mencionar que para el compromiso en Dallas, el ‘Vasco’ Aguirre consideró a Carlos Acevedo de Santos Laguna, Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, pero también ha tomado en cuenta a Sebastián Jurado y Carlos Moreno.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana vs. Colombia?

Cabe mencionar que la Selección Mexicana de Javier Aguirre se sigue preparando para el Mundial de 2026, el cual será organizado por nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Destacar que dicho compromiso amistoso, se llevará a cabo el sábado 11 de octubre a las 19:00 horas tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por TUDN, ViX y Canal 5.