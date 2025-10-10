Uno de los pasajes más polémicos de los pasos de Javier Aguirre en la dirección técnica de la Selección Mexicana se vivió en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 en los Octavos de Final cuando intentó sorprender a Argentina con la alineación de Adolfo Bautista en el once titular.

Dicha decisión ha sido sumamente criticada contra el Vasco, quien inclusive hoy, a 15 años de ese partido, decidió recordarlo y explicar con lujo de detalles el motivo por el que mandó al exjugador de Chivas como titular contra la Albiceleste de Lionel Messi y que era dirigida por Diego Armando Maradona.

Javier Aguirre ha dejado en claro en múltiples ocasiones que él no suele regalar nada y que cada oportunidad que reciba cada futbolista se debe a que se lo han ganado, por lo que aseguró que el Bofo se lucía en los entrenamientos y hasta “destrozaba” a los titulares.

“Todos me dicen del Bofo y claro que sí, el Bofo merecía jugar ese partido. El Bofo, en los entrenamientos, era el mejor de todos, de los 22. El mejor, puede dar fe de ello Rafa Márquez. Los destrozaba a los titulares.

“Cuauhtémoc era un jugador muy importante, pero necesitaba dosificar los esfuerzos y se me ocurre poner al Bofo. Defensivamente lo puse adelante de Mascherano, solamente eso, tapar al 5 de ellos y ofensivamente libre, detrás del nueve.

“Nos hace un gol al minuto en un fuera de juego de un metrito o dos. Mi amigo Ricardo Osorio intenta controlar un balón, se le escapa y meten el 2-0. Te encuentras con un partido al minuto 10 perdiendo 2-0 inmerecidamente“, recordó el Vasco en entrevista con Alberto García Aspe.

¿Cómo le fue a México en el Mundial del 2010?

En aquella ocasión, Javier Aguirre volvió a tomar el mando del Tricolor en una situación de emergencia; sin embargo, logró calificar en donde empató el primer gol con Sudáfrica, ganó a Francia por un resultado de 2-0 y cayó frente a Uruguay por la mínima diferencia.

En Octavos de Final se perdió 3-1 contra Argentina en un duelo manchado por la polémica por un claro error arbitral en el primer gol de Carlos Tévez que estaba fuera de lugar, además de un ridículo error de Ricardo Osorio.