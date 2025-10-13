El sábado la Selección Mexicana tuvo acción en un nuevo amistoso en plena fecha FIFA en Estados Unidos y perdió por goleada ante Colombia. Tras lo sucedido en el fin de semana, el Tri se encuentra en Guadalajara para enfrentar a Ecuador en el Estadio Akron, por lo que repasamos cómo y dónde ver EN VIVO el duelo internacional en el que podría tener minutos Luis Romo y Raúl Rangel.

Sin duda lo vivido en el AT&T Stadium fue vergonzoso para el equipo de Javier Aguirre porque no hizo mucho para evitar semejante derrota. A su vez, no solo no pudo frenar el ataque colombiano, sino que además no hizo mucho para inquietar a David Ospina, quien siempre se mostró firme bajo los tres palos.

Mañana la Selección Mexicana volverá a tener acción cuando enfrente a Ecuador en el Estadio Akron. Javier Aguirre habló en conferencia de prensa y señaló que para la noche de mañana realizará entre siete u ocho cambios, por lo que Raúl Rangel y Luis Romo podrían tener oportunidad de ver acción.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Colombia por el amistoso internacional?

La Selección Nacional de México enfrentará a Ecuador en el segundo de los dos amistosos que tendrá de esta fecha FIFA. El partido se llevará a cabo en el Estadio Akron, el cual se llamará Guadalajara en el Mundial 2026, comenzará a las 20:30 del Centro de México mañana martes 14 de octubre.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Colombia por el amistoso internacional?

Al igual que otros amistosos, el encuentro de México ante Ecuador podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium, y por TV Azteca en el Canal 7. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores del Guadalajara.