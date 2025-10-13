Este martes 14 de octubre el Estadio Akron será testigo de un nuevo enfrentamiento de la Selección Mexicana y Ecuador, por la Fecha FIFA de octubre de cara al Mundial de 2026, el cual será organizado por nuestro país, Estados Unidos y Canadá.

Derivado a esta situación, la casa del Club Deportivo Guadalajara ha recibido en redes sociales varios elogios, incluso de periodistas que se han declarado públicamente aficionados del Club América, como Juan Carlos Zúñiga, quien en su cuenta de X afirmó que Chivas tiene el mejor inmueble del futbol mexicano.

“No soy ni remotamente cercano a Chivas, pero creo que tienen el mejor estadio de la Liga MX. Y próximamente mundialista”, escribió el polémico comunicador en su cuenta de X.

El exjugador del Atlas que cuestionó a JC Zúñiga

La publicación de Juan Carlos Zúñiga dio mucho de qué hablar en X y uno de los que comentó fue Miguel Ángel Fraga, quien jugara en los Rojinegros del Atlas de 2014 a 2019: No puedes decir eso. Están por lo menos tres arriba sin contar el Azteca, sal de la oficina los domingos, abrazo”.

Sin embargo, los aficionados del Club Deportivo Guadalajara no se quedaron con los brazos cruzados y se le fueron con todo al exarquero mexicano, con preguntas sobre qué estadios eran mejor que el Akron.

“Jajajajaja con razón siempre fuiste banca pinche pen..”, “Seguramente en todos los estadios en los que jugaste. A no, que siempre fuiste banca. AVÍSENME”, “El Azteca no está ni terminado. Ahora dime ¿Cuáles son esos tres por encima?”