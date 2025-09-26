El mandatario de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara, reapareció públicamente para referirse al episodio del diluvio que retrasó el partido contra Tigres en el Estadio Akron, pero que también dejó una gran enseñanza: el campo de juego del inmueble mundialista respondió a la perfección y fue motivo de orgullo para toda la institución rojiblanca.

En primer lugar, Amaury Vergara resaltó la visión de su padre, Jorge Vergara, para liderar la construcción de una casa propia para el Rebaño. “Mi padre construyó este Estadio pensando en que las Chivas tuvieran una casa que por sí sola expresara su grandeza. Y lo hizo bajo la visión que puso en cada proyecto: innovación y sustentabilidad. Desde entonces, el Estadio Akron se ha mantenido ligado a estos conceptos”, señaló.

Posteriormente, el directivo se refirió a lo ocurrido contra Tigres: “Recientemente lo vimos con la cancha, tras una de las lluvias más fuertes del temporal que hemos tenido en el año. En menos de una hora ya estaba en condiciones para que se disputara el partido. Les paso un dato: cayó más de 150,000 m³ de agua, que son alrededor de, si no me equivoco, aproximadamente 60 albercas olímpicas durante esa hora de lluvia que cayó aquí. Y cuando dejó de llover, en alrededor de 35 minutos, la cancha estaba en perfectas condiciones para poderse jugar el partido”, expresó Amaury.

Finalmente, Vergara expresó su conformidad de cara al Mundial 2026: “Eso nos tiene muy orgullosos y muy contentos, no solamente porque quiere decir que la inversión sí rindió, sino porque obviamente pone el Estadio en otro panorama totalmente distinto a los Estadios del mundo, con todas las especificaciones y con toda la calidad para poder albergar partidos de clase mundial como los que vamos a tener el próximo año. Estamos trabajando todos los días para que Guadalajara sea lo mejor del Mundial 2026″, concluyó.

Pablo Lemus también elogió el Estadio Akron

El propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, también resaltó la magnitud de lo ocurrido en el Akron y lo contrastó con otros estadios de la Liga MX. “No solamente felicitar porque el sistema de drenaje mostró su eficiencia, vale la pena destacar que la tromba que cayó en Guadalajara no había sido vista en esta zona del Estadio Akron, y en cuestión de minutos el campo estaba perfectamente bien, como una alfombra”, aseguró.

Además, realizó una comparación directa con lo sucedido recientemente en Toluca: “Dicen que los comparativos son odiosos, pero vale la pena distinguir también que en el juego de Toluca contra Monterrey sucedió algo similar, y a diferencia del Estadio Akron, en la Bombonera se veía todavía encharcada la cancha, con la gran cantidad de charcos. Cuando entraba el balón a la portería, brincaba el agua”.