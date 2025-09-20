Toluca demostró su credencial de campeón de la Liga MX cuando visitó el Estadio Akron este sábado. El conjunto de Antonio Mohamed venció por 0-3 al Club Deportivo Guadalajara. Quien cerró la cuenta fue Alexis Vega con un gran gol, haciendo valer la ley del ex.

“Contento con el trabajo que he realizado, nada de esto sería posible sin la ayuda de mis compañeros y del cuerpo técnico. Contento con lo que estoy viviendo, quiero seguir aportando para mi equipo“, afirmó luego de la victoria de su equipo en Amazon Prime.

Luego, el delantero platicó sobre lo que significa para él volver a jugar en el estadio donde supo ser local y contra el equipo cuyos colores supo defender. “Siempre soy el más feliz de venir a jugar aquí, al Akron. Le tengo un aprecio impresionante a la afición. No me tomo nada personal“, comentó Vega.

Además, reveló una charla que tuvo con el presidente de Chivas: “Una vez le dije a Amaury (Vergara) que nunca le iba a faltar el respeto a las Chivas, a su gente y a mis compañeros que tuve en un momento. Ahí trato de meterle a la afición un poco el ambiente que me gusta”.

Alexis Vega asegura que Toluca va por el bicampeonato en la Liga MX

Al ser el último campeón, Toluca se presenta como un candidato para el Apertura 2025. El próximo partido será contra Monterrey. “Va a ser un partido superimportante, complejo. Estaremos en casa, tenemos que defender la corona. Vamos por buen camino“, afirmó Alexis Vega. Luego aseguró que este Toluca está para ser bicampeón.