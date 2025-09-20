Alexis Vega es sin duda uno de los futbolistas más talentosos que tiene todo el futbol mexicano; sin embargo, durante su estadía en Chivas no fue capaz de demostrar todo su potencial, algo que la afición no le ha perdonado al actual jugador del Toluca.

Gru fue blanco de múltiples críticas debido a sus constantes polémicas por indisciplinas fuera del terreno de juego, por lo que nunca pudo alcanzar el nivel que hoy presume con los diablos rojos.

Es por eso que la afición del chiverío se manifestó en su contra en cada oportunidad que se les presentó, en donde la primera se suscitó cuando el sonido local dio la alineación del conjunto visitante.

Posteriormente, en cada ocasión en que Alexis Vega tocó el esférico, la gente se hizo sentir y se volcó en su contra con abucheos, gritos y silbidos para tratar de ponerlo nervioso.

