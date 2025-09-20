Las lesiones se han convertido en una maldición para Chivas desde hace muchos torneos, por lo que Gabriel Milito está padeciendo esta situación en este Apertura 2025 con el Rebaño, en donde muchos jugadores se han tenido que ausentar debido a dolencias musculares.

Uno de los jugadores en los que más confianza tiene el entrenador argentino es el mediocampista y capitán rojiblanco, Erick Gutiérrez, quien previo al duelo contra Tigres causó baja de manera sorpresiva por una molestia muscular, según informó el club sin entrar en más detalles.

Sin embargo, dicha situación no sería de consideración y según el comunicador Alejandro Ramírez, el Guti estaría listo para reaparecer desde este sábado contra Toluca, pero el cuerpo técnico prefirió darle más días de descanso para que reaparezca a media semana contra Necaxa.

“En el caso de Erick Gutiérrez continúa con su proceso de rehabilitación. A él, bien pudieron llevarlo para hoy, pero tratan de aguantarlo para el martes, para darle más tiempo. Las lesiones musculares son traicioneras, cuando se piensa que ya están, viene el mazazo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara se mantendrá con intensa actividad y ahora se medirá al Necaxa de Fernando Gago el próximo martes 23 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.