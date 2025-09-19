Armando González es hoy en día el mejor delantero que tiene Chivas pese a que en la nómina tiene a referentes como Chicharito o Alan Pulido; sin embargo, el entrenador Gabriel Milito lo sigue manteniendo como suplente para sorpresa de propios y extraños.

La Hormiga ya presume cuatro dianas en este Apertura 2025, apareciendo en momentos importantes y consolidándose después de llevar todo el proceso en fuerzas básicas rojiblancas, por lo que apunta a ser el delantero estelar rojiblanco en el mediano y largo plazo.

Sin embargo, el padre de Armando González, Mandín González, aseguró que le ha pedido paciencia a su hijo y que siempre tenga la mejor disposición en cada oportunidad que se le brinde, dejando en claro que lo que le ha complicado la consolidación es que el Guadalajara ha cambiado en seis ocasiones de entrenador en los últimos dos años.

“Nos gustaría, pero he platicado con él y debe estar dispuesto para cuando lo ocupe el técnico, sea un minuto o sea el partido completo. Que tenga la misma actitud y lo sabe muy bien. Ha tenido un proceso difícil en primera división por tanto cambio de entrenador que ha habido. Ha tenido seis técnicos en dos años con Chivas.

“Siempre que llega un técnico nuevo, hay que volver a demostrar porque por supuesto que hay jugadores que tienen una trayectoria más importante en este momento en el Guadalajara y cuando llega un técnico es normal que se apoye en este tipo de jugadores”, explicó el exjugador en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.