Teun Wilke es una de las máximas promesas goleadoras para el futuro de Chivas; sin embargo, el juvenil atacante ha quedado olvidado por Gabriel Milito en este Apertura 2025 para cederle su lugar a Chicharito Hernández, situación que ha inquietado hasta a la prensa de Países Bajos.

El atacante de 23 años sigue esperando su oportunidad desde el banquillo del Guadalajara, por lo que un periodista europeo acudió a la conferencia de prensa del estratega rojiblanco tras el duelo contra Tigres y le preguntó el motivo por el que Wilke no está teniendo actividad en el Rebaño.

“Teun es un chico joven que es siempre una alternativa que tenemos. Está teniendo pocos minutos porque a la hora de elegir le estamos dando más minutos a otros futbolistas que juegan en su misma posición.

“Se está entrenando muy bien y está evolucionando en aspectos que para nosotros son muy importantes como número 9. Es un chico muy profesional que quiere crecer, que quiere evolucionar. Más allá de que ha jugado poco, obviamente es un futbolista que queremos potenciar para que nos aporte sus condiciones, su calidad al equipo”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

Hay que recordar que Teun Wilke brilló en la pretemporada anotando goles importantes y con un buen desempeño; sin embargo, ha estado quedando fuera de los partidos para darles minutos a otros delanteros como Chicharito Hernández o Alan Pulido, quienes han perdido la carrera con Armando González.

¿Qué facilita la salida de Teun Wilke a Europa?

Hay que recordar que el delantero rojiblanco tiene la doble nacionalidad, mexico-neerlandés, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario en el Viejo Continente, lo que lo vuelve más atractivo al futbolista que recientemente renovó con la institución de Guadalajara.