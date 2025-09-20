Después de muchos días de incertidumbre, Chivas por fin pudo confirmar el diagnóstico de la lesión que sufrió Roberto Alvarado contra América; sin embargo, el Rebaño jamás indicó la gravedad de la misma ni el tiempo estimado de recuperación.

Después de que tuvieron que realizarle dos estudios para poder observar a detalle la zona lastimada, el Guadalajara confirmó que el Piojo sufrió un esguince en el tobillo derecho, por lo que salió contra las Águilas y se perdió los duelos con Tigres y Toluca.

Sin embargo, el comunicador de Claro Sports, José María Garrido, reveló que algunas de sus fuentes le confirmaron que el esguince sería de segundo grado, por lo que su reaparición sería hasta mediados o finales del mes de octubre.

“No se informa el rango o magnitud de este esguince. Tengo entendido, por lo que pudimos preguntar, que es esguince de segundo grado, entonces septiembre ya se le fue. A ver si para después de la Fecha FIFA.

“Roberto Alvarado no había tenido un descanso, no había parado. La Fecha FIFA termina a mediados de octubre (…) Van a pasar dos partidos jugado fuera, más la Fecha FIFA. Hasta entonces puede que ahí aparezca Roberto Alvarado, después de ese esguince de segundo grado”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles partidos se perdería Roberto Alvarado con Chivas?

Si se cumple el pronóstico del ya citado periodista, el Piojo se perdería los juegos contra Tigres, Toluca, Necaxa, Puebla y Pumas, con lo que tendría posibilidades de reaparecer hasta el 18 de octubre cuando los tapatíos reciban al Mazatlán en la cancha del Estadio Akron.