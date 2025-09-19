Con buenas actuaciones y sobre todo con goles, Armando González se está abriendo camino dentro del primer equipo de Chivas, convirtiéndose en el delantero estelar del plantel de Gabriel Milito pese a su juventud, por lo que la leyenda rojiblanca, Carlos Salcido, habló sobre el canterano.

La Hormiga se ha convertido en la sensación en la Liga MX gracias a sus cuatro dianas en el Apertura 2025, por lo que el legendario canterano está convencido de que el juvenil va por buen rumbo, convirtiéndose en un elemento clave en el esquema del entrenador argentino.

“Él lo sabe, viene de abajo, de fuerzas básicas. Sabe lo importante que es la camisa, siendo canterano sabes la importancia y lo está demostrando, está en muy buen momento y está empezando a ser importante para Gabriel Milito, para el equipo y ojalá que vaya en ese sendero.

“Es de esas jóvenes promesas, ya empezó a ir a Selección y eso es importante, cuando un jugador individualmente comienza a ver ese esfuerzo radicado en crecimiento y ojalá que así siga.

“Es importante para Chivas. El tiempo que está en el terreno de juego le inyecta esta dinámica, esta peligrosidad al equipo y ha sido un partido (contra Tigres) que desde que entró se ve esa presencia”, concluyó el histórico canterano del Rebaño en palabras para MedioTiempo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.