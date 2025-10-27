Armando González está dando mucho de qué hablar luego de su ‘Hat-trick’ en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas de sábado pasado. Uno de los que destacó su gran momento fue el exjugador del Club Deportivo Guadalajara: Carlos Salcido.

El también ex selecciondo mexicano comentó que a la ‘Hormiga’ González le ve un parecido a Javier ‘Chicharito’ Hernández en cuanto a goles, los cuales lo llevaron al Mundial de 2010, donde el entrenador del TRI era Javier Aguirre.

“Parecido, como lo estoy viendo en este torneo. Pareciera que era un chico que venía a aprender de la gente que tiene adelante como ‘Chicharito’ Hernández, como Alan Pulido, pareciera que él iba a tomar ese tiempo y forma, y termina siendo el protagonista. Es un proceso”, señaló en la presentación de embajadores de la sede de Guadalajara para la próxima Copa del Mundo.

‘Hormiga’ González y Chicharito Hernández

Cabe recordar que en el Torneo Bicentenario 2010, ‘Chicharito’ Hernández se enrachó como goleador de Chivas, lo que llamó la atención del ‘Vasco’ Aguirre y eso le permitió disputar el Mundial de Sudáfrica.

“No puedo decir si lo tienen que llevar, no soy entrenador y no vale mi opinión, pero estoy sorprendido por el trabajo que está haciendo Armando”, agregó Carlos Salcido.

¿Cuántos goles lleva Armando González en el Torneo Apertura 2025?

Gracias a los tres goles que hizo en el Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas, Armando ‘Hormiga’ González lleva 10 dianas en el Torneo Apertura 2025, por lo que se metió de lleno en la pelea por el título de goleo, donde los líderes son Paulinho y Joao Pedro con 11 tantos a falta de disputar dos fechas de la Fase Regular.