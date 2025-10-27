Chivas volvió a encender la ilusión. La goleada 4-1 sobre Atlas en el Clásico Tapatío no solo devolvió sonrisas a la afición: también puso al Rebaño en una posición inmejorable rumbo a la Liguilla. El equipo de Gabriel Milito se subió al sexto lugar de la tabla, último que da boleto directo a los cuartos de final, y ahora depende de sí mismo para sellar la clasificación.

Después de una mitad de torneo con altibajos, el cierre de Chivas está siendo potente: cinco triunfos en las últimas seis jornadas, 13 goles a favor y la sensación de que el equipo llega encendido al momento clave. Pero todavía faltan dos jornadas para asegurar el objetivo.

Chivas depende de sí mismo y podría clasificar la próxia jornada

En la próxima jornada, el Rebaño visitará a Pachuca, rival directo en la pelea por el sexto lugar. Si el Rebaño gana en el Estadio Hidalgo y Tijuana no consigue vencer a Pumas, Chivas clasificará de forma directa a la Liguilla sin necesidad de esperar la última fecha.

Una victoria rojiblanca dejaría a los Tuzos a cuatro puntos de distancia, diferencia imposible de remontar con solo una jornada por disputar. En ese caso, Chivas alcanzaría las 26 unidades, por lo que si Tijuana tropieza, tampoco podría igualar la línea rojiblanca y el boleto quedará sellado antes de tiempo.

Qué pasa si Chivas gana, empata o pierde contra Pachuca