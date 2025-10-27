Chivas logró quedarse con tres puntos claves en el Apertura 2025 luego de golear por 4-1 a Atlas en el Estadio Akron. Tras lo sucedido frente a los rojinegros y cerrar la jornada 15 en zona de clasificación directa repasamos cómo quedaron hoy las llaves de la Liguilla y por qué el rival del Guadalajara en estos momentos es Cruz Azul

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado por su forma de jugar y nivel demostrado merecía haber sumado puntos de los que hoy tiene en la bolsa. Las derrotas ante Santos Laguna, León, FC Juárez y Querétaro dan cuenta de la falta de concentración y regularidad que necesita un equipo que busca aspirar a ganar el título de la Liga MX.

Sin embargo, el parte aguas se logró luego de que Chivas haya superado a América por 2-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Desde aquella victoria se sumaron una serie de unidades en la cartera para este fin de semana cerrar en la sexta posición de la tabla general con 23 puntos.

Chivas goleó a Atlas por el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

¿A quién enfrenta Chivas hoy en la Liguilla del Apertura 2025?

Como se sabe, el Guadalajara se encuentra en la sexta posición de la tabla general de posiciones de la Liga MX, por lo que estaría virtualmente clasificado directamente a la Liguilla. De esta manera, hoy Chivas estaría enfrentando a Cruz Azul que es tercero, por lo que un empate los dejaría fuera de la fiesta grande en los Cuartos de Final.

¿Cómo se encuentran al momento las llaves de la Liguilla del Apertura 2025?

(1) Toluca vs. Ganador del último Play-in

(2) Tigres vs. Ganador del primer Play-in

(3) Cruz Azul vs. (6) Chivas del Guadalajara

(4) América vs. (5) Rayados de Monterrey

¿Cómo se encuentran al momento las llaves del Play-in para la Liguilla del Apertura 2025?