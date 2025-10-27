Chivas no solo se quedó con tres puntos importantes, sino que además se quedó con el Clásico Tapatío tras golear por 4-1 a Atlas. Por otro lado, ayer se cerró la jornada 15 del Apertura 2025 con el empate de Pachuca frente a Toluca, por lo que repasamos cómo quedó el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

La derrota contra Querétaro del pasado miércoles por 1-0 dejó al equipo de Gabriel Milito contra la cuerda debido a que había dejado pasar una oportunidad única para dormir en zona de clasificación directa. Especialmente porque Pachuca y Tijuana habían perdido sus respectivos partidos ante Toluca y Tigres.

El sábado Chivas cumplió con su parte debido a que goleó a Atlas y cerró el sábado en el sexto lugar tras derrota de Xolos ante Tigres por 2-0. Ayer Pachuca volvió a tener acción ante Toluca y necesitaba ganar porque la diferencia de gol estaba a favor del Guadalajara. Finalmente, igualó 2-2 ante el equipo de los Diablos Rojos.

¿Cómo quedó Chivas en la tabla de posiciones tras el partido de Pachuca?

Tras el empate de Pachuca ante Toluca, Chivas cierra la jornada 15 del Apertura 2025 en el sexto lugar con 23 puntos, a uno de los Tuzos que son séptimos. Por otro lado, Tijuana, el otro rival directo del Guadalajara, es octavo con 21 puntos.

¿Qué necesita Chivas para alcanzar la clasificación directa a la Liguilla?

El próximo domingo Chivas enfrenta a Pachuca en un duelo directo para alcanzar la clasificación directa a la Liguilla. El Guadalajara necesita una victoria ante los Tuzos y que Tijuana y FC Juárez no sumen de a tres ante Pumas y Atlético de San Luis.