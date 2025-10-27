Armando ‘Hormiga’ González es actualmente uno de los mejores delanteros del futbol mexicano. De hecho, se encuentra peleando el título de goleo del Torneo Apertura 2025 con Paulinho y con Joao Pedro, del Toluca y Atlético de San Luis, respectivamente.

No sería sorpresa que equipos del Viejo Continente comiencen a preguntar en diciembre próximo por sus servicios, así como el Manchester United lo hizo en su momento con Javier ‘Chicharito’ Hernández, por quien desembolsaron, según varias fuentes como ESPN, alrededor de 8.2 millones de dólares.

Y al tratarse de su nueva joya, en Verde Valle no dejarían ir a un bajo precio al artillero de 22 años de edad, quien viene de ser el gran protagonista del Clásico Tapatío ante los Rojinegros del Atlas gracias a su ‘Hat-trick’.

La ‘Hormiga’ González llegó a 10 goles en el Apertura 2025

¿Cuánto podría pedir Chivas por la ‘Hormiga’ González?

Si por Javier ‘Chicharito’ Hernández pidieron 8.2 millones de dólares, es probable que por Armando ‘Hormiga’ González pidan un poco más (10 MDD), o quizá lo mismo, pero conservando un porcentaje de su ficha por una futura venta.

Cabe mencionar que de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actua del canterano del Club Deportivo Guadalajara es de 2.5 millones de euros, equivalente a poco más de 53 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.